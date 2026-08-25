У Словаччині поліція запобігла підпалу заводу з виробництва дронів

За підозрою у підготовці атаки затримали трьох іноземців.

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Поліція Словаччині заявила, що запобігла підпалу заводу із виготовлення дронів. За підозрою у підготовці атаки затримали трьох іноземців.

Про це повідомила поліція Словацької Республіки у Facebook.

За даними поліції, про підготовку підпалу стало відомо від розвідки. Правоохоронці встановили причетних і провели затримання. Двох підозрюваних затримали у Словаччині, ще одного – у Німеччині за європейським ордером.

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Під час операції у затриманих вилучили значну кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, екшн-камеру та рукописний "план".

За попереднім висновком експертів, суміш складалася з бензину та полістиролу. У поліції зазначили, що її зазвичай називають напалмом.

У поліції наголосили, що в момент запланованої атаки на підприємстві могли знаходитися до 70 працівників, тому підпал міг призвести до масштабної пожежі, загибелі людей і значних збитків.