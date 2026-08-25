Ватиканський секретар з міжнародних відносин на чотири дні поїхав до Росії

Він провів зустріч з Лавровим і планує інші перемовини, які «підтверджує рішучість Святого Престолу й далі йти шляхом діалогу».

Ватиканський секретар з міжнародних відносин з державами Пол Галлахер 24 серпня прибув із візитом до Москви. Він залишатиметься там до 28 серпня, повідомляють Vatican News.

25 серпня Галлахер мав заплановану зустріч з міністром закордонних справ Сєргєєм Лавровим, а після неї зібрався провести зустріч з митрополитом Волоколамським Антонієм, головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Завтра він зустрінеться з помічником Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим.

«Розклад підтверджує рішучість Святого Престолу й далі йти шляхом діалогу навіть у один із найскладніших моментів у міжнародних відносинах на глобальному рівні», – заявили на сайті ватиканської преси.

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27 серпня Галлахер зустрінеться з російською католицькою громадою, а 28 серпня повернеться додому.

Reuters наводить слова Галлахера про те, що війна в Україні має закінчитися. Вони з Лавровим обговорили «шляхи досягнення тривкого й справедливого миру в Україні».

Минулого разу Галлахер відвідував Росію в листопаді 2021 року. Торік він мав телефонну розмову з Лавровим, у якій йшлося про «ситуацію війни в Україні і деякі ініціативи, націлені на зупинення військових дій», писав The Catholich Herald.

В Україні він востаннє був в липні цього року.

За даними сайту GCatholic.org, частка католиків у Росії складає пів відсотка населення – близько 800 000. В Україні їх близько 4,6 млн, що становить орієнтовно 14 % населення.