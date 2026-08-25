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У Краснодарському краї РФ зупинила роботу Афіпська станція залізниці

В Росії поскаржилися на безпілотники.

У Краснодарському краї РФ зупинила роботу Афіпська станція залізниці
Пожежа у Росії
Фото: Скріншот відео Astra

У ніч на 25 серпня в Краснодарському краї Росії зупинила роботу Афіпська станція Північнокавказької залізниці. А в Міноборони стверджують про збиті цілі.

Про це пише Astra.

За даними Південної транспортної прокуратури Росії, вночі через імовірну атаку БПЛА зупинила роботу станціїя Афіпська Північнокавказької залізниці, є постраждалі та загиблі і затримки рухомого складу. 

Раніше краснодарський губернатор повідомляв про падіння уламків БПЛА на території станції. Пошкоджено залізничний вокзал, НПЗ та житлові будинки.

У Міноборони РФ кажуть, що начебто збили 148 цілей над регіонами РФ, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів цієї ночі.

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