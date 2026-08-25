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СЗР: у Росії зафіксували рекордне падіння "індексу щастя"

Зараз показник – найнижчий з 2011 року.

СЗР: у Росії зафіксували рекордне падіння "індексу щастя"
Агітаційний плакат навпроти Кремля
Фото: EPA/UPG

У Росії стрімко погіршуються настрої населення. Минулого місяця так званий "індекс щастя" росіян знизився на дев’ять пунктів – до найнижчого показника з 2011 року.

Про це в Telegram повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Водночас до 9% зросла частка опитаних, які називають себе однозначно нещасливими. У СЗР зазначають, що це також найвищий показник за весь період таких вимірювань. На настрої росіян, впливають загальна ситуація в країні, внутрішня політика кремля, війна проти України та проблеми на місцевому рівні.

Показовим прикладом  називають Ненецький автономний округ. Його очільниця Ірина Гехт під час зустрічі з Владіміром Путіним із гордістю заявила, що кожен десятий житель регіону вирушив на війну проти України. За її словами, це нібито свідчить про високий рівень патріотизму серед населення.

Водночас Ненецький округ має серйозні соціально-економічні проблеми. У рейтингу якості життя російських регіонів він посів 73-тє місце у 2025 році, а роком раніше був 77-м. Крім того, регіон стикається з високою смертністю чоловіків від зовнішніх причин, зокрема отруєнь алкоголем, травм унаслідок конфліктів та необережного поводження з вогнем.Серед інших проблем округу – нестача робочих місць. 

Які останні тенденції в Росії зафіксувала СЗР?

  • Проблеми виникають в медичній освіті Росії. На початку серпня провідні російські медичні університети не змогли заповнити частину бюджетних місць. Однією з причин називають умови навчання за державний кошт. Випускники мають відпрацювати за розподілом щонайменше п'ять років. На тлі мілітаризації Росії та залучення медичної системи до забезпечення потреб війни така перспектива може відлякувати молодь від професії.
  • Також в Росії знову обговорюють можливість запровадження шестиденного робочого тижня, цілодобової роботи підприємств та роботи у три зміни.
  • Частка працівників у Росії, які не входять до штатної чисельності організацій, у січні–травні 2026 року сягнула 41%. Розрив між загальною кількістю зайнятих та офіційно оформлених працівників становить понад 30 млн людей.
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