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У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна і його сина

Обшуки провели за кількома десятками адрес.

У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна і його сина
Другий президент Вірменії Роберт Кочарян
Фото: newsarmenia.am

У Вірменії затримали колишнього президента країни та лідера опозиційної фракції «Вірменія» Роберта Кочаряна і його сина Левона. Від самого ранку правоохоронці проводять обшуки в їхніх будинках. 

Про це пише вірменська служба Радіо свобода

Керівниця фракції «Вірменія» Анна Григорян повідомила, що Роберта Кочаряна доправили до Служби національної безпеки (СНБ), а пізніше керівник офісу Роберта Кочаряна розповів, що експрезидента доправили до Антикорупційного комітету.

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В Антикорупційному комітеті зазначили, що в межах кримінального провадження щодо злочинів корупційного характеру проводяться обшуки та інші процесуальні дії за кількома десятками адрес. Також там додали, що пізніше нададуть інформацію про те, якого саме кримінального провадження стосується справа.

У межах цього провадження правоохоронці також прийшли до єреванського офісу компанії Toyota.

Представник Слідчого комітету повідомив, що слідчі та інші процесуальні дії проводяться у фітнес-клубі «Orange Fitness», розважальному центрі «Play City», а також у квартирах їхніх директорів.

Напередодні в парламенті, відповідаючи на запитання Левона Кочаряна, прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив:

«За рахунок чого ваша сім’я стала мільйонерами? Звідки у вас це майно? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а ваші діти — своїм дітям?.. Я вам прямо кажу: цього не буде. Це не особисте питання, а політична проблема. Усе, до останньої копійки, має бути повернуто Вірменії».

У відповідь Кочарян сказав, що «що і кому має бути повернуто, повинен вирішувати суд, а не перша особа держави». 

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