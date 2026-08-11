Сибіга обговорив із главою МЗС Вірменії наслідки російських атак по Україні

Темою розмови також стала регіональна ситуація та питання безпеки.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Сибіга та Мірзоян обговорили розвиток двосторонніх відносин і подальші контакти між країнами.

Український міністр поінформував главу МЗС Вірменії про наслідки останніх російських атак по Україні та продовження ударів по цивільному населенню й інфраструктурі. Ще однією темою розмови стала регіональна ситуація та питання стабільності й безпеки.

"Ми продовжили обговорення наших нещодавніх контактів на високому рівні, зокрема візиту президента Володимира Зеленського та мого візиту до Вірменії з нагоди саміту Європейської політичної спільноти", – зазначив Сибіга.

Київ та Єреван домовилися підтримувати тісний контакт і надалі розвивати українсько-вірменську співпрацю.