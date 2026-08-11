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Сибіга обговорив із главою МЗС Вірменії наслідки російських атак по Україні

Темою розмови також стала регіональна ситуація та питання безпеки.

Сибіга обговорив із главою МЗС Вірменії наслідки російських атак по Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Сибіга та Мірзоян обговорили розвиток двосторонніх відносин і подальші контакти між країнами.

Український міністр поінформував главу МЗС Вірменії про наслідки останніх російських атак по Україні та продовження ударів по цивільному населенню й інфраструктурі. Ще однією темою розмови стала регіональна ситуація та питання стабільності й безпеки. 

"Ми продовжили обговорення наших нещодавніх контактів на високому рівні, зокрема візиту президента Володимира Зеленського та мого візиту до Вірменії з нагоди саміту Європейської політичної спільноти", – зазначив Сибіга.

Київ та Єреван домовилися підтримувати тісний контакт і надалі розвивати українсько-вірменську співпрацю. 

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