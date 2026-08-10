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Зеленський обговорив із спадкоємним принцом Саудівської Аравії співпрацю в межах Drone Deal

Сторони обговорили безпекову співпрацю та продовольчу безпеку.

Зеленський обговорив із спадкоємним принцом Саудівської Аравії співпрацю в межах Drone Deal
Володимир Зеленський
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили співпрацю в межах Drone Deal, безпекову співпрацю та продовольчу безпеку.

Про це президент Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах.

"Фактично щодня контактуємо з друзями й партнерами України, щоб безпеки було більше. Сьогодні дуже предметно поговорили зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом", – зазначив президент.

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За словами Зеленського, Україна та Саудівська Аравія мають напрямки, у яких можуть посилити можливості одна одної для захисту життя людей.

"Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей", – сказав президент.

Окремо під час розмови обговорили подальші кроки в межах Drone Deal.

"Обговорили кроки, які зробимо найближчим часом в рамках Drone Deal між нашими країнами", – повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що спадкоємний принц розповів про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

Сторони скоординували позиції та контакти для посилення співпраці у сфері продовольчої безпеки.

"Скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. Це глобальна потреба", – наголосив Зеленський.

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