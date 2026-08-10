"Корупція підриває обороноздатність": директор НАБУ про ризики в закупівлях зброї

Оборонна сфера залишається одним із найвищих пріоритетів для НАБУ та САП.

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Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що корупція в оборонній сфері безпосередньо підриває обороноздатність України. За його словами, одним із ризиків є поява впливових бенефіціарів у великих компаніях – постачальниках озброєння.

Про це Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили на брифінгу про підсумки першого півріччя.

"Безумовно, корупція підриває обороноздатність країни. Це абсолютний факт", – наголосив Кривонос і додав, що оборонна сфера залишається одним із найвищих пріоритетів для НАБУ та САП.

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"Якщо говорити про злочини у сфері оборони, то оборонка перебуває у фокусі нашої уваги. Це один із найвищих пріоритетів, на який НАБУ та САП спрямовують найбільше ресурсів для розслідувань", – сказав директор НАБУ.

Кривонос звернув увагу на зміну характеру корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

"Зараз відбувається певна трансформація корупції. У великих компаніях-постачальниках озброєння раптом можуть з'являтися впливові бенефіціарні власники", – заявив він.

За словами директора НАБУ, серед бенефіціарів таких компаній можуть опинятися високопосадовці.

"На підставі домовленостей чи якихось невідомих джерел серед них опиняються високопосадовці правоохоронних органів, парламенту чи інших державних органів. Фактично вони стають співбенефіціарами тих чи інших компаній", – сказав Кривонос.

Він зазначив, що зовні такі ситуації можуть виглядати як звичайні великі контракти на постачання ефективного озброєння. Водночас НАБУ цікавить те, як саме компанія отримала контракт і чи не була при цьому знищена конкуренція.

"Важливо, яким чином компанія отримала контракт і чи не була при цьому знищена конкуренція", – наголосив директор бюро.

Кривонос пояснив, що розслідування таких справ є складними, оскільки детективам доводиться встановлювати кінцевих бенефіціарів та відстежувати значну кількість фінансових операцій.

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"НАБУ доводиться відстежувати сотні фінансових транзакцій за кордоном, встановлювати кінцевих бенефіціарів та документувати їхній вплив", – сказав він.

Окремо директор НАБУ наголосив, що корупційні ризики стосуються не лише закупівель озброєння.

"Це стосується і закупівель та будівництва укриттів і систем захисту критичної інфраструктури, оскільки корупція робить державний апарат неефективним", – зазначив Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко додав, що НАБУ та САП не можуть самостійно охопити всі можливі порушення в оборонній сфері.

"НАБУ і САП не можуть самостійно подолати корупцію в оборонній сфері через масштаби оборонного бюджету та кількість закупівель", – сказав Клименко.

За його словами, для ефективної протидії корупції необхідна спільна робота правоохоронних органів та Міноборони.

"Результат можливий лише в такому симбіозі, коли Міністерство оборони також вживає заходів для зменшення корупційних ризиків", – наголосив керівник САП.

Клименко також додав: "Ми можемо розслідувати конкретні кейси й показувати, як працюють корупційні схеми, а вже потім міністерство має ухвалювати адміністративні рішення, щоб не допустити їх подальшого поширення".

За його словами, важливим інструментом має бути прозорість закупівель.

"Корупцію в оборонних закупівлях потрібно зменшувати послідовними кроками, зокрема через прозорі конкурси та закупівлі, щоб контракти отримували компанії, які пропонують якісний товар за нижчою ціною, а не ті, хто домагається їх за допомогою відкатів", – заявив Клименко.

Він також повідомив, що протягом останніх шести місяців Міноборони вперше звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. Бюро, за його словами, надало відповідний аналіз.