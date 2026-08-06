Володимир Зеленський вперше відвідає Сербію з офіційним візитом

Президенти обговорять економічну та енергетичну співпрацю ті інші можливості для країн.

Володимир Зеленський відвідає Сербію з офіційним візитом та зустрінеться з президентом країни Александром Вучичем.

Про це пише Суспільне, посилаючись на пресслужбу сербського президента Вучича.

Зустріч запланована 8 серпня і це перший візит президента України до Сербії.

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«У нас було п'ять чи шість зустрічей досі, переважно на різних самітах та конференціях. У нас є кілька важливих тем. Одна з них — європейський шлях України та Сербії, оскільки ми перебуваємо в схожій ситуації та стикаємося з тими ж проблемами або подібними проблемами на нашому європейському шляху. Я вважаю, що ми обговоримо, як і яким чином допомогти один одному в цьому питанні та як, якщо можливо, повчитися один в одного чогось», — сказав Вучич в інтерв'ю сербському виданню.

Зазначається, що президенти обговорять двосторонню економічну та енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн.

Також Вучич прокоментував, чи приєднається Сербія до санкцій проти Росії:

«Сербія сформувала свою політику. Володимир Зеленський, я впевнений, що він, відповідно до своєї боротьби та своїх поглядів, скаже, що думає про санкції проти Російської Федерації, але Республіка Сербія висловила свою думку чотири з половиною роки тому, майже п'ять років тому, яку вона не змінила за попередній період і залишатиметься такою до подальшого повідомлення», — сказав Вучич.