Міністр інфраструктури України обговорив з молдовським колегою альтернативні логістичні маршрути

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Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник провів розмову з міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею. Обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та альтернативні логістичні маршрути.

Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Наше завдання — забезпечити безперервний експорт та імпорт за будь-яких обставин", - зазначив він.

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Україна та Молдова працюють над рішеннями, які зроблять транзит українських вантажів більш конкурентним і забезпечать стабільний експорт продукції та імпорт критично важливих товарів.

Також обговорили розвиток залізничного сполучення, резервні маршрути постачання, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та модернізацію прикордонної інфраструктури.

За словами Калашника, між Україною та Молдовою заплановане будівництво нового сполучення.

"Створюємо сучасний міжнародний пункт пропуску, який відкриє нові можливості для перевезення вантажів, скоротить час перетину кордону та посилить економічні зв’язки між Україною і Молдовою" - розповів міністр.

Калашник також розповів, що триває робота над тим, щоб спростити рух на 7,7-кілометровій транзитній ділянці у районі Паланки на Одещині, скоротити час у дорозі.

Найближчим часом відбудеться робоча зустріч між країнами, де обговорять реалізацію спільних проєктів.