Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаПолітика

Міністр інфраструктури України обговорив з молдовським колегою альтернативні логістичні маршрути

Найближчим часом заплановане будівництво нового сполучення між країнами.

Міністр інфраструктури України обговорив з молдовським колегою альтернативні логістичні маршрути
Фото: Микола Калашник/Telegram

Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник провів розмову з міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею. Обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та альтернативні логістичні маршрути. 

Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Наше завдання — забезпечити безперервний експорт та імпорт за будь-яких обставин", - зазначив він.

Реклама

Україна та Молдова працюють над рішеннями, які зроблять транзит українських вантажів більш конкурентним і забезпечать стабільний експорт продукції та імпорт критично важливих товарів.

Також обговорили розвиток залізничного сполучення, резервні маршрути постачання, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та модернізацію прикордонної інфраструктури.

За словами Калашника, між Україною та Молдовою заплановане будівництво нового сполучення. 

"Створюємо сучасний міжнародний пункт пропуску, який відкриє нові можливості для перевезення вантажів, скоротить час перетину кордону та посилить економічні зв’язки між Україною і Молдовою" - розповів міністр.

Калашник також розповів, що триває робота над тим, щоб спростити рух на 7,7-кілометровій транзитній ділянці у районі Паланки на Одещині, скоротити час у дорозі.

Найближчим часом відбудеться робоча зустріч між країнами, де обговорять реалізацію спільних проєктів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies