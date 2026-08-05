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Речник МЗС: слова Залужного про НАТО були вирвані з контексту

У повній цитаті Залужного йшлося насамперед про Об'єднані експедиційні сили (JEF), а не про

Речник МЗС: слова Залужного про НАТО були вирвані з контексту
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо перспектив членства України в НАТО були вирвані з контексту та неправильно інтерпретовані.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише LB.ua.

За його словами, у повній цитаті Залужного йшлося насамперед про Об'єднані експедиційні сили (JEF), а не про Північноатлантичний альянс.

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"Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF", – зазначив Тихий.

Він додав, що питання вступу України до НАТО перебуває у сфері відповідальності Місії України при Альянсі.

Речник МЗС наголосив, що офіційна позиція України щодо євроатлантичної інтеграції залишається незмінною.

"Курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки, крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору", – підкреслив він.

За словами Тихого, Україна переконана, що альтернативи членству в НАТО для забезпечення довготривалої безпеки та миру в євроатлантичному просторі немає. Він також зазначив, що архітектура безпеки в Європі неможлива без України, а розуміння цього серед союзників поступово посилюється.

Як приклад він навів підсумковий документ цьогорічного саміту НАТО, в якому Україну визнано контриб'ютором євроатлантичної безпеки.

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