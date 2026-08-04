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Євгеній Хмара окреслив послам ключові оборонні пріоритети, на які розраховує Україна

Серед них - захист неба та фінансування для закриття потреб фронту.

Євгеній Хмара окреслив послам ключові оборонні пріоритети, на які розраховує Україна
Євгеній Хмара
Фото: СБУ

4 серпня в Києві триває другий день наради керівників закордонних дипломатичних установ України, що проходить цьогоріч під гаслом “Відновлення миру і лідерство України”. Відбулися робочі сесії присвячені обороні, санкціям проти Росії та відповідальності.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Участь у сесії взяли Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий, Начальник Генерального штабу генерал-майор Ігор Скибюк, очільник Міністерства оборони генерал-майор Євгеній Хмара, заступник Керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Євгеній Хмара заявив, що Україна розраховує на активну роботу послів за кількома ключовими оборонними пріоритетами:

  • фінансування для закриття потреб фронту, 
  • захист неба.

"Нам уже сьогодні потрібні перехоплювачі проти балістики, крилатих ракет і реактивних «шахедів»", - зазначив Хмара.

Також, за його словами, потрібні асиметричні рішення, які зменшують потенціал Росії вести війну і дозволяють переносити війну на територію агресора.

  • У Києві 3 серпня розпочалася основна частина наради послів – щорічного заходу за участі всіх керівників українських дипломатичних місій. Вона триватиме до 7 серпня.
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