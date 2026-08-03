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Зеленський заявив про початок треку Карпатської ініціативи

До ініціативи входять країни, які пов'язані Карпатами: Україна, Румунія, Австрія, Сербія, Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

Зеленський заявив про початок треку Карпатської ініціативи
Фото: надане Ярославом Юрчишиним

Президент України заявив про початок треку Карпатської ініціативи. Її формат мають представити вже восени.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з послами України в Києві.

"Карпатська ініціатива – це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами. Це про логістику, економіку й про безпеку. Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм. Я розповів цю ідею президентам Євроради та Єврокомісії. Їм дуже сподобалось", - зазначив Зеленський.

За словами президента, формат буде готовий вже восени. Дати уточнюються.

"Бачили позитивний сигнал від Євросоюзу. Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат – для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І знов-таки, не тільки для українських Карпат".

До ініціативи увійдуть Україна, Румунія, Австрія, Сербія, Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. 

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