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​Зеленський у зверненні закликав партнерів передати Україні додаткові системи ППО та посилити санкції проти РФ

Найефективніша реакція, каже президент, – не засудження, а допомога.

​Зеленський у зверненні закликав партнерів передати Україні додаткові системи ППО та посилити санкції проти РФ
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найефективнішою реакцією світу на російські удари по Україні має стати не лише засудження, а конкретна допомога – передача зброї та посилення санкцій проти Росії.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Партнери України мають ухвалити політичне рішення щодо передачі необхідних пакетів підтримки, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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«Ракети для Patriot у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для захисту людей, а не зберігатися на складах. Він додав, що кожен день без належної допомоги дає Росії можливість продовжувати атаки та вбивати цивільних.

Окремо Зеленський закликав до посилення санкцій проти всіх компаній і осіб, які допомагають Росії виробляти балістичну зброю, постачаючи компоненти чи інші необхідні ресурси.

Також президент наголосив на необхідності перекрити можливості РФ відновлювати нафтопереробну галузь, яка допомагає фінансувати війну. Глава держави повідомив, що Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами для досягнення конкретних рішень у цих питаннях.

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