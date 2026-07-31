Зеленський пояснив, чому Росія зацікавлена у затягуванні війни на Близькому Сході

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Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Близькому Сході, оскільки це обмежує можливості США підтримувати Україну. Про це президент розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Зеленський також сказав, що РФ передавала Ірану безпілотники та супутникові знімки з розташуванням американських військових баз у регіоні.

«Росія передала дрони Ірану. Іран використав ці дрони для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Це правда? Так, це правда», – додав президент.

Російські компоненти виявляли і у збитих дронах. Така інформація надходить від української розвідки.

Зеленський наголосив, у Росії «дуже задоволені», що конфлікт у регіоні не завершується, оскільки це нібито впливає на обсяги американської допомоги Україні.

«Поки США залучені в цю війну, вони не можуть допомагати Україні на тому ж рівні, що й раніше», – розповів президент, коментуючи постачання систем протиповітряної оборони Patriot.