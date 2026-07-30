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У боснійському МЗС ображені, що Україна випереджає Західні Балкани в євроінтеграції

Міністр не розуміє, як це можливо з відсутністю контролю над усією конституційною територією.

У боснійському МЗС ображені, що Україна випереджає Західні Балкани в євроінтеграції
Фото: osce.usmission.gov

У міністерстві закордонних справ Боснії та Герцеговини висловили подив щодо заяви Євросоюзу про швидше просування України на шляху до членства у блоці порівняно із Західними Балканами.

Як пише "Європейська правда", очільник відомства Елмедін Конакович поскаржився, що такий стан справ нібито не відповідає підходу "прогресу за заслугами", на якому наголошують у Брюсселі. Міністр не розуміє, чому Київ наближається до вступу в ЄС, коли "навіть не контролює всю свою територію".

Урядовець також поскаржився, що в парламенті Боснії і Герцеговини присутні представники Республіки Сербської, здатні заблокувати євроінтеграційні рішення. Мовляв, чи був би прогрес України відчутним, якби "у Верховній Раді були представники Донбасу з правом вето, яких повністю контролював би Путін".

Конакович вважає, що ЄС варто бути стриманішим в оцінках і "продемонструвати лідерство" щодо приєднання балканських держав, зокрема і Боснії та Герцеговини, яка має статус кандидата з 2022 року, а у 2024-ому розпочала переговори про вступ.

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