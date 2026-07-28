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Сибіга подзвонив керівникові МЗС Ірану, щоб провести «відверту розмову»

Він закликав іранську сторону утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків.

Сибіга подзвонив керівникові МЗС Ірану, щоб провести «відверту розмову»
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга зателефонував іранському колезі Сейєду Аббасу Аракчі для «відвертої розмови».

За словами Сибіги, всі дії України «спрямовані лише на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не мали на меті завдати шкоди цивільним суднам чи людям».

«Це також стосується заяв Ірану щодо їхнього громадянина, який загинув, та цивільного судна, що стало ціллю під час нещодавнього інциденту. Наша мета — протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Я підкреслив необхідність утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Ця війна є незаконною, і вона має припинитися», - наголосив очільник українського МЗС.

Сибіга додав, що «Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир».

  • Чутки про начебто «потенційний ракетний удар» з Ірану з'явилися на тлі загострення риторики між Тегераном і Києвом. 
  • 25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.
  • Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.
  • Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що офіційних даних про підготовку Іраном ракетного удару по Україні поки немає.
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