ЦПД: Путін не збирається зупиняти війну та зосереджує російський бюджет на ВПК та утримання армії

Також Росія стягує до війська щоразу більше людей.

Президент Росії Путін вчергове сигналізує світові і росіянам, що зупиняти війну він не збирається та зосереджує держбюджет на утримання армії і ВПК.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Там зазначили, що під час виступу перед депутатами держдуми Путін чітко дав зрозуміти, що військово-промисловий комплекс і утримування армії залишаться головним пріоритетом бюджету РФ на найближчі три роки (2027–2029).

"Аби закрити рекордну діру в бюджеті, російський мінфін готує секвестр цивільних статей і чергове затягування пасків для населення", - заявили в ЦПД,

Також Путін продовжує стягувати до війська все більше людей: черговим указом він вже втретє за останні пів року підняв штатну чисельність армії РФ — цього разу ще на 25 тисяч осіб, довівши загальну чисельність війська до понад 2,42 мільйона.

"путін чітко дає зрозуміти, що мирні переговори чи добровільна зупинка агресії не входять до його планів", - підсумували в ЦПД.