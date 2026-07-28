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Керівника Львівського обласного Держгеокадастру затримали на спробі підкупити співробітника НАЗК

Посадовець запропонував 30 тисяч доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя. 

Керівника Львівського обласного Держгеокадастру затримали на спробі підкупити співробітника НАЗК
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника ГУ Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Посадовець запропонував 30 тисяч доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності.

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Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро. 

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК. Під час зустрічі у Львові він запропонував посадовцю 30 тисяч доларів за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму хабаря чоловік написав ручкою на серветці.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництву. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії посадовця.

Згодом він призначив нову зустріч та прибув до Києва. Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. 

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