Brave1 спільно з НАТО відкрили прийом заявок на перший спільний грант

Український оборонний кластер Brave1 спільно з НАТО оголосили прийом заявок на першу спільну інноваційну програму UNITE – Brave NATO, йдеться на сторінці кластеру.
Зазначено, що перший конкурс зосереджений на розробці засобів протидії ворожим дронам та посиленні протиповітряної оборони. Його проведуть через систему Prozorro.
“Щоб узяти участь у UNITE – Brave NATO, компанії з України та країн-членів НАТО мають подати спільну заявку”, – йдеться в повідомленні.
Конкурс складається з двох етапів. На першому перевірять відповідності виробників вимогам програми.
“Запит подає український розробник від імені обох партнерів (української компанії та компанії з країни-члена НАТО)”, – зазначають у Brave1.
На цьому етапі розробник має до 3 серпня 2026 року подати:⠀
- Лист-запевнення про відповідність Розробника кваліфікаційним вимогам
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
- Структуру власності та інформацію про структуру власності компанії
- Лист-запевнення про наявність Партнера з країни НАТО
- Заяву про приєднання до договору про нерозголошення конфіденційної інформації.
⠀На другому етапі з 11 серпня до 31 серпня компанії подають заявки на грант⠀“Компанії, які успішно пройдуть комплаєнс, перейдуть до наступного етапу. На цьому етапі команди подають повноцінну заявку: опис спільного продукту, план розробки, кошторис та супровідні документи”, – пояснили в Brave1.