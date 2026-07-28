Brave1 спільно з НАТО відкрили прийом заявок на перший спільний грант

Прийом на програму UNITE – Brave NATO складатиметься з двох етапів. На перший треба подати документи до 3 серпня

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Український оборонний кластер Brave1 спільно з НАТО оголосили прийом заявок на першу спільну інноваційну програму UNITE – Brave NATO, йдеться на сторінці кластеру.

Зазначено, що перший конкурс зосереджений на розробці засобів протидії ворожим дронам та посиленні протиповітряної оборони. Його проведуть через систему Prozorro.

“Щоб узяти участь у UNITE – Brave NATO, компанії з України та країн-членів НАТО мають подати спільну заявку”, – йдеться в повідомленні.

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Конкурс складається з двох етапів. На першому перевірять відповідності виробників вимогам програми.

“Запит подає український розробник від імені обох партнерів (української компанії та компанії з країни-члена НАТО)”, – зазначають у Brave1.

На цьому етапі розробник має до 3 серпня 2026 року подати:⠀

Лист-запевнення про відповідність Розробника кваліфікаційним вимогам витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Структуру власності та інформацію про структуру власності компанії Лист-запевнення про наявність Партнера з країни НАТО Заяву про приєднання до договору про нерозголошення конфіденційної інформації.

⠀На другому етапі з 11 серпня до 31 серпня компанії подають заявки на грант⠀“Компанії, які успішно пройдуть комплаєнс, перейдуть до наступного етапу. На цьому етапі команди подають повноцінну заявку: опис спільного продукту, план розробки, кошторис та супровідні документи”, – пояснили в Brave1.