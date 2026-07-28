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На Закарпатті екскомандир допоміг підлеглій майже два роки не бути на службі і отримувати зарплату

Їй виплатили понад 1,5 млн грн.

На Закарпатті екскомандир допоміг підлеглій майже два роки не бути на службі і отримувати зарплату
Форма ЗСУ, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Колишній командир батальйону однієї з військових частин Закарпатської області дозволив підлеглій військовослужбовиці не прибувати на службу та створив умови для її тривалого перебування вдома.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, солдатка майже два роки не виконувала службових обов'язків, але безпідставно отримувала грошове забезпечення і додаткові виплати. Загалом їй нарахували понад 1,5 мільйона гривень. 

Щоб створити видимість проходження служби, жінка лише періодично з'являлася у військовій частині. Командир знав про це, приховував її відсутність від вищого керівництва і запевняв колег, що вона виконує його окремі доручення.

Зловживання викрили під час розслідування іншої справи щодо цього ж екскомандира. У лютому минулого року проти нього вже направили до суду обвинувальний акт за вимагання хабарів у військових за відправку не в зону бойових дій.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру в зловживанні владою і ухиленні від військової служби як колишньому командиру, так і військовій. Прокурори вже направили до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.

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