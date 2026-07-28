​Російські військові 36 днів тримали в підвалі чоловіка, який шукав їжу для матері

На Харківщині двом російським військовим повідомили про підозру у воєнному злочині. За даними слідства, окупанти 36 діб утримували чоловіка у погребі. Про це повідомили Служба безпеки України, а також Харківська обласна прокуратура.

Жителя Харківщини кинули у підвал після того, як він прийшов шукати їжу для своєї тяжкохворої матері. Жінка померла, так і не дочекавшись сина.

Наприкінці березня 2026 року російські підрозділи вторглися до села Вовчанські Хутори Чугуївського району та облаштувалися в одному із захоплених приватних будинків. На початку квітня саме до цього будинку і прийшов 60-річний місцевий житель, який шукав продукти для своєї хворої матері, яка не вставала з ліжка.

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Росіяни затримали чоловіка, погрожували розстрілом у разі втечі та замкнули його у холодному погребі. Як зазначають правоохоронці, бранця утримували там 36 діб без належного харчування, води, доступу до свіжого повітря та елементарних санітарних умов. Їжу йому давали не частіше одного разу на день, а іноді залишали без неї зовсім.

Його мати померла, так і не дочекавшись сина. 11 травня під час бойових дій українські військові вибили окупантів із зайнятих позицій, звільнили потерпілого та взяли російських військових у полон.

Підозри отримали військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу ЗС РФ Денис Агапов та Роман Соков. Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням та інше порушення законів і звичаїв війни.

Фото: Харківська обласна прокуратура Окупанту вручили підозру у воєнному злочині

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі підозрювані перебувають під вартою у статусі військовополонених.