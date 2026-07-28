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Унаслідок удару російського безпілотника в Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Попередньо, інформації про загиблих чи постраждалих немає. Займання виникло на 7 поверсі, горіли балкон і квартира. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС України

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Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Також у Запорізькому районі російські БпЛА повторно атакували підрозділ ДСНС. Рятувальники у той час гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв.

Через атаку четверо рятувальників отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу.

У ДСНС зазначили, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та створює загрозу для роботи.

Фото: ДСНС України

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