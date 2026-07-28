Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла Запоріжжя та район. Під удар потрапила багатоповерхівка та підрозділ ДСНС

Четверо працівників ДСНС отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення.

Росія обстріляла Запоріжжя та район. Під удар потрапила багатоповерхівка та підрозділ ДСНС
Удар по багатоповерхівці
Фото: ДСНС України

Унаслідок удару російського безпілотника в Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Попередньо, інформації про загиблих чи постраждалих немає. Займання виникло на 7 поверсі, горіли балкон і квартира. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС України

Реклама

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Також у Запорізькому районі російські БпЛА повторно атакували підрозділ ДСНС. Рятувальники у той час гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв.

Через атаку четверо рятувальників отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу.

У ДСНС зазначили, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та створює загрозу для роботи.

Фото: ДСНС України

Останні обстріли Запоріжжя російськими військами

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies