Унаслідок удару російського безпілотника в Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Попередньо, інформації про загиблих чи постраждалих немає. Займання виникло на 7 поверсі, горіли балкон і квартира. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Також у Запорізькому районі російські БпЛА повторно атакували підрозділ ДСНС. Рятувальники у той час гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв.
Через атаку четверо рятувальників отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу.
У ДСНС зазначили, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та створює загрозу для роботи.
Останні обстріли Запоріжжя російськими військами
- Напередодні росіяни поцілили по торговій точці в одному з районів міста. За меддопомогою звернулися жінка, десятирічний хлопчик та двоє підлітків п'ятнадцяти років.
- Також ворог вдарив по громадському транспорту Запоріжжя. Кількість постраждали сягнула 7 осіб.
- За вчорашню добу російська армія атакувала Запорізьку область із авіації, артилерії та дронами.