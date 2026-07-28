На Буковині шукають чоловіка, який поранив двох поліцейських (доповнено)

Він стріляв по правоохоронцях із рушниці.

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У Чернівецькій області правоохоронці розшукують чоловіка, який поранив двох поліцейських під час проведення слідчих дій. Згодом поліція додала фото та прикмети розшукуваного.

Як розповіли у обласній поліції, сьогодні, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району правоохоронці прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Чоловік, якого розшукують

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Доповнення. Поліція розшукує Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.Прикмети розшукуваного: середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку.

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісу.

Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

У області ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб знайти і затримати озброєного чоловіка.

«Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомте на спецлінію «102». Самостійно вживати заходів щодо затримання озброєної особи не слід», – наголосили у поліції.

Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи.