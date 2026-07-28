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Унаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, і ще 14 – постраждали

Ворог застосував по області ракети і дрони різних типів. 

Унаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, і ще 14 – постраждали
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Через російські обстріли на Харківщині загинув чоловік. Ще 14 людей отримали травми. Ворожих ударів зазнали  Харків і 18 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові травмований 49-річний чоловік і 46-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес 67-річний чоловік і 28-річна жінка. У м. Балаклія загинув 58-річний чоловік, зазнали поранень 8 людей, а у м. Лозова поранено чоловіків 63 і 56 років.

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Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка 21 липня зазнала травм внаслідок обстрілу в сел. Шевченкове, та 67-річному чоловіку, який 26 липня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого предмету в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.

Ворог атакував БпЛА Салтівський і Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 ракети;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 44 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджені АЗС та автомобіль. 

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Івашки), приватний будинок (с. Довжик), 4 АЗС, 3 гаражі, 1 приватний будинок (м. Богодухів), приватний будинок, господарчі споруди (с. Петрівка).

В Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шипувате), автомобіль (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. П’ятигірське), адмінбудівлю, медичний заклад, магазини, 7 автомобілів, автобус, 2 приватні будинки, складське приміщення (м. Балаклія), складські приміщення агрофірми (м. Барвінкове), АЗС, 3 автомобілі, 5 приватних будинків (м. Ізюм). 

У Харківському районі пошкоджено автомобіль (м. Дергачі), поштовий термінал, автомобіль (сел. Коротич).

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова). 

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, автомобіль (м. Зміїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 265 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 48 154 людини.

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