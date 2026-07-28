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Росіяни атакували Сумщину безпілотниками і КАБами, є постраждалі

У двох населених пунктах знадобилась допомога медиків.

Росіяни атакували Сумщину безпілотниками і КАБами, є постраждалі
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Сумщини

Вночі росіяни завдали чергових ударів по Сумській області. У Сумах ворог використав для атаки керовані авіаційні бомби, у селищі Недригайлів обстріл здійснювався ударними дронами.

За повідомленням голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, у Сумах влучання зафіксовано по житловому сектору на околиці міста. Є один постраждалий, йому надавали допомогу.

У Недригайлові через влучання БПЛА пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Попередньо відомо про трьох травмованих людей.

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