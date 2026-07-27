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У вівторок в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

Лише на сході та південному сході без опадів.

У вівторок в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

У вівторок, 28 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 28 липня
Фото: Український гідрометцентр у Facebook
Прогноз погоди на 28 липня

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Вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході вночі без опадів. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°,  на південному сході країни до 29°.

На Київщині та в Києві також прогнозують дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°.

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