У вівторок в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

У вівторок, 28 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході вночі без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на південному сході країни до 29°.
На Київщині та в Києві також прогнозують дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°.