У вівторок в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

Лише на сході та південному сході без опадів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У вівторок, 28 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр у Facebook Прогноз погоди на 28 липня

Реклама

Вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході вночі без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на південному сході країни до 29°.

На Київщині та в Києві також прогнозують дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°.