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Синоптики прогнозують дощі з грозами і потепління в Україні на вихідних

27 липня практично по всій країні, окрім заходу, повітря прогріється до 25–30 градусів.

Синоптики прогнозують дощі з грозами і потепління в Україні на вихідних
Гроза у Києві
Фото: Гідрометцентр

Упродовж 25–27 липня в Україні очікується мінлива погода з тенденцією до поступового підвищення температури.

Про це повідомив Гідрометцентр.

У п'ятницю, 25 липня, ніч пройшла без опадів, проте вдень більшість областей накрили короткочасні дощі та грози. У наступні дні переважатиме суха погода. Винятком стануть крайній схід, де грозові дощі пройдуть 26 липня, а також західні регіони, де опади очікуються вдень 27 липня.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах 10–18 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 20–27 градусів, а 27 липня практично по всій країні, окрім заходу, повітря прогріється до 25–30 градусів.

У Києві та області 25 липня очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою. 

Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура на Київщині вночі становитиме 10–15 градусів, вдень — 21–26 градусів. У столиці вночі прогнозують 13–15 градусів, а вдень термометри покажуть близько 25 градусів.

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