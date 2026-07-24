Росіяни атакували FPV-дроном рейсовий автобус на Сумщині

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Росіяни атакували рейсовий автобус «Суми – Стецьківка» поблизу зупинки в Сумській громаді. Зменшити наслідки атаки допомогли антидронові сітки.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Ворожий FPV-дрон атакував автобус поблизу зупинки в одному зі старостатів громади, однак влетів в антидроновий коридор і здетонував, не влучивши безпосередньо в транспортний засіб", -йдеться в повідомленні.

Автобус зазнав пошкоджень уламками. Проте, люди не постраждали. Інші наслідки атаки встановлюються.