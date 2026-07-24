Росіяни атакували FPV-дроном рейсовий автобус на Сумщині

Росіяни атакували рейсовий автобус «Суми – Стецьківка» поблизу зупинки в Сумській громаді. Зменшити наслідки атаки допомогли антидронові сітки.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"Ворожий FPV-дрон атакував автобус поблизу зупинки в одному зі старостатів громади, однак влетів в антидроновий коридор і здетонував, не влучивши безпосередньо в транспортний засіб", -йдеться в повідомленні.
Автобус зазнав пошкоджень уламками. Проте, люди не постраждали. Інші наслідки атаки встановлюються.
- Упродовж минулої доби російська армія 53 рази атакувала 28 населених пунктів Сумщини. Травмовані пʼятеро людей, зокрема водій Укрпошти.