Під час російського ракетного удару по Бучанському району загинув працівник польської оборонної компанії

Унаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув працівник польської компанії з оборонного сектору.
Чоловік не був громадянином Польщі. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Defence24.
Російські війська завдали удару по території приватного стрілецького полігону у Бучанському районі, де відбувався захід Defense Demo Day & Defense Expo від української асоціації виробників безпілотних систем ARMADA. Подія зібрала представників оборонної промисловості, військових і технологічних компаній.
Постраждалим під час атаки надають необхідну допомогу також польські консульські служби.
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