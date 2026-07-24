Під час російського ракетного удару по Бучанському району загинув працівник польської оборонної компанії

Він не був громадянином Польщі.

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руїни на місці російськї атаки в Бучанському районі, 24 липня 2026 року

Унаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув працівник польської компанії з оборонного сектору.

Чоловік не був громадянином Польщі. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Defence24.

Російські війська завдали удару по території приватного стрілецького полігону у Бучанському районі, де відбувався захід Defense Demo Day & Defense Expo від української асоціації виробників безпілотних систем ARMADA. Подія зібрала представників оборонної промисловості, військових і технологічних компаній.

Постраждалим під час атаки надають необхідну допомогу також польські консульські служби.