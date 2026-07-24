Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час російського ракетного удару по Бучанському району загинув працівник польської оборонної компанії

Він не був громадянином Польщі.

Під час російського ракетного удару по Бучанському району загинув працівник польської оборонної компанії
руїни на місці російськї атаки в Бучанському районі, 24 липня 2026 року
Фото: ДСНС України

Унаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув працівник польської компанії з оборонного сектору. 

Чоловік не був громадянином Польщі. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Defence24.

Російські війська завдали удару по території приватного стрілецького полігону у Бучанському районі, де відбувався захід Defense Demo Day & Defense Expo від української асоціації виробників безпілотних систем ARMADA. Подія зібрала представників оборонної промисловості, військових і технологічних компаній.

Постраждалим під час атаки надають необхідну допомогу також польські консульські служби. 

  • Вранці 24 липня росіяни атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї. 
  • За інформацією Офісу генпрокурора станом на 14:52, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies