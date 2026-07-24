Зеленський: Наступного року Україна матиме дрони дальністю 5-10 тисяч кілометрів

Україна готує масштабну угоду зі США щодо спільного виробництва дронів, оскільки технології постійно вдосконалюють і наступного року наша держава матиме БпЛА дальністю 5-10 тисяч кілометрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер

Зеленський наголосив, що технологічний розвиток безпілотників рухається надзвичайно швидко, а самі дрони оновлюються кожні три-шість місяців.

Вже цього року Україна та Росія матимуть дрони з радіусом дії понад 4000 кілометрів, а наступного року ця відстань досягне від 5 до 10 тисяч кілометрів, сказав український президент. Поєднання українського бойового досвіду та американських технологій зробить «дронову угоду» вигідною для обох країн.

Зеленський наголосив на намірі укласти зі Сполученими Штатами найбільшу угоду у сфері безпілотників. За словами президента, Україна вже передала американським партнерам унікальний досвід ведення сучасної технологічної війни, безпосередньо надавши для випробувань та тренувань власні морські, повітряні та далекобійні дрони. Американські військові визнають, що без цього досвіду США знадобилося б від 10 до 20 років для досягнення такого рівня знань, сказав український президент.

Наразі сторони готуються до підписання другого етапу угоди з президентом Дональдом Трампом, а відповідний документ вже практично готовий. Документ передбачає розгортання виробничих ліній та будівництво великого заводу безпосередньо на території Штатів, сказав Зеленський.