Ще 9 отримали поранення, у місті – руйнування.

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У Слов'янську внаслідок удару російськими авіабомбами загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро поранені. Про це розповів у Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби.

Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. В ОВА зазначили, що Росія вже другий день поспіль атакує Слов’янськ. Щоразу ці удари призводять до численних жертв.

«Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто залишиться біля лінії фронту: евакуюйтеся», – наголосив Філашкін.

Голова ОВА додав, що евакуація безкоштовна. Влада допоможе з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою.