У Слов'янську внаслідок удару російськими авіабомбами загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро поранені. Про це розповів у Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби.
Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. В ОВА зазначили, що Росія вже другий день поспіль атакує Слов’янськ. Щоразу ці удари призводять до численних жертв.
«Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто залишиться біля лінії фронту: евакуюйтеся», – наголосив Філашкін.
Голова ОВА додав, що евакуація безкоштовна. Влада допоможе з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою.
- Вчора росіяни скинули на Слов'янськ 2 авіабомби, постраждали 14 осіб. Окупанти били по житловій забудові. Ще за день до цього окупанти вдарили по місту одразу 4 авіабомбами.