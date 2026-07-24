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Росія вдарила 2 авіабомбами по Слов’янську. Загинули щонайменше 5 людей

Ще 9 отримали поранення, у місті – руйнування.

Росія вдарила 2 авіабомбами по Слов’янську. Загинули щонайменше 5 людей
Удар по Слов'янську
Фото: Вадим Філашкін

У Слов'янську внаслідок удару російськими авіабомбами загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро поранені. Про це розповів у Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби. 

Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. В ОВА зазначили, що Росія вже другий день поспіль атакує Слов’янськ. Щоразу ці удари призводять до численних жертв.

«Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто залишиться біля лінії фронту: евакуюйтеся», – наголосив Філашкін.

Голова ОВА додав, що евакуація безкоштовна. Влада допоможе з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою.

  • Вчора росіяни скинули на Слов'янськ 2 авіабомби, постраждали 14 осіб. Окупанти били по житловій забудові. Ще за день до цього окупанти вдарили по місту одразу 4 авіабомбами.
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