Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський провів наради з головкомом, СБУ і Секретарем РНБО щодо потреб фронту

У роботі РНБО збільшать, за словами глави держави, компонент внутрішньої діяльності.

Зеленський провів наради з головкомом, СБУ і Секретарем РНБО щодо потреб фронту
нарада Володимира Зеленського з керівниками ЗСУ, Міноборони і СБУ
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Михайла Драпатого, в.о. міністра оборони Євгенія Хмари і заступника глави ОПУ Павла Паліси. 

Президент повідомив, що головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті.

«Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору. На всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів», - заявив Зеленський.

Реклама

Глава держави повідомив, що Хмара готує рішення, які «забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями». 

Також відбулася нарад зі Секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

На ній, за словами Зеленського, визначили параметри подальшої роботи РНБО. 

«Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея». Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», - повідомив президент. 

Він додав, що доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у США.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies