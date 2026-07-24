Зеленський провів наради з головкомом, СБУ і Секретарем РНБО щодо потреб фронту

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Михайла Драпатого, в.о. міністра оборони Євгенія Хмари і заступника глави ОПУ Павла Паліси.

Президент повідомив, що головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті.

«Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору. На всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів», - заявив Зеленський.

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Глава держави повідомив, що Хмара готує рішення, які «забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями».

Також відбулася нарад зі Секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

На ній, за словами Зеленського, визначили параметри подальшої роботи РНБО.

«Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея». Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», - повідомив президент.

Він додав, що доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у США.