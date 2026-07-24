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Окупанти атакували Корабельний район Херсона

Поранень зазнав 60-річний цивільний.

Окупанти атакували Корабельний район Херсона
Удар по будівлі рятувальників
Фото: Херсонська ОВА

Російський безпілотник атакував Корабельний район міста Херсон. Поранено цивільного.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 росіяни вчергове атакували з БпЛА Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Під ворожий удар потрапив 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок. 

Постраждалого доправили до лікарні. Наразі він отримує необхідну допомогу.

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