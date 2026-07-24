Окупанти атакували Корабельний район Херсона

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Удар по будівлі рятувальників

Російський безпілотник атакував Корабельний район міста Херсон. Поранено цивільного.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 росіяни вчергове атакували з БпЛА Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапив 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок.

Постраждалого доправили до лікарні. Наразі він отримує необхідну допомогу.