Окупанти атакували Корабельний район Херсона

Російський безпілотник атакував Корабельний район міста Херсон. Поранено цивільного.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 росіяни вчергове атакували з БпЛА Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапив 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок.
Постраждалого доправили до лікарні. Наразі він отримує необхідну допомогу.
- Напередодні росіяни завдали артилерійського удару по лікарні у Білозерці. Дві медсестри зазнали травм.