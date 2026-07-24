Поїзди Kyiv City Express зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві

Поїзди Kyiv City Express найближчими днями будуть зупинятися під час повітряних тривог. Про це повідомив Kyiv City Express у Telegram.
Причиною є російські атаки на транспортну інфраструктуру. У компанії зазначили, що рух відновлюватимуть після отримання дозволу від моніторингових груп. Після цього поїзди спробують наздоганяти графік.
Пасажирів закликали виконувати вказівки залізничників та не залишатися у вагонах під час атаки, адже саме потяг може бути головною мішенню ворога.
У разі загрози рекомендують якнайшвидше пройти до укриття або відійти на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.
Атака Росії на поїзди Укрзалізниці
- Російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області 18 липня. Люди не постраждали. Завдяки роботі моніторингової групи всіх пасажирів й працівників оперативно перевели у безпечне місце.
- Російський безпілотник влучив і у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару поїзд зупинили, а локомотивну бригаду евакуювали.
- На початку липня окупанти вдарили по дрезині Укрзалізниці на Харківщині. На щастя, потерпілих немає, бо люди вчасно сховались.