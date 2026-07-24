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Поїзди Kyiv City Express зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві

У разі отримання дозволу потяги наздоганятимуть графік.

Поїзди Kyiv City Express зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві
Потяги Kyiv City Express зупинятимуть під час тривоги
Фото: Укрзалізниця

Поїзди Kyiv City Express найближчими днями будуть зупинятися під час повітряних тривог. Про це повідомив Kyiv City Express у Telegram.

Причиною є російські атаки на транспортну інфраструктуру. У компанії зазначили, що рух відновлюватимуть після отримання дозволу від моніторингових груп. Після цього поїзди спробують наздоганяти графік.

Пасажирів закликали виконувати вказівки залізничників та не залишатися у вагонах під час атаки, адже саме потяг може бути головною мішенню ворога.

У разі загрози рекомендують якнайшвидше пройти до укриття або відійти на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.

Атака Росії на поїзди Укрзалізниці

  • Російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області 18 липня. Люди не постраждали. Завдяки роботі моніторингової групи всіх пасажирів й працівників оперативно перевели у безпечне місце.
  • Російський безпілотник влучив і у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару поїзд зупинили, а локомотивну бригаду евакуювали. 
  • На початку липня окупанти вдарили по дрезині Укрзалізниці на Харківщині. На щастя, потерпілих немає, бо люди вчасно сховались.
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