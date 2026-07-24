Поїзди Kyiv City Express зупинятимуться під час повітряних тривог у Києві

Поїзди Kyiv City Express найближчими днями будуть зупинятися під час повітряних тривог. Про це повідомив Kyiv City Express у Telegram.

Причиною є російські атаки на транспортну інфраструктуру. У компанії зазначили, що рух відновлюватимуть після отримання дозволу від моніторингових груп. Після цього поїзди спробують наздоганяти графік.

Пасажирів закликали виконувати вказівки залізничників та не залишатися у вагонах під час атаки, адже саме потяг може бути головною мішенню ворога.

У разі загрози рекомендують якнайшвидше пройти до укриття або відійти на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.

Атака Росії на поїзди Укрзалізниці