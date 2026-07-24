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Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Є жертви і десятки поранених

Удару завдали вранці. 

Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Є жертви і десятки поранених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Росіяни вранці атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Є загиблі й поранені, повідомила Українська рада зброярів.

Інформацію про точне місце перебування учасників публічно не поширювали. Обставини удару з'ясовуватимуть правоохоронці.

«Просимо утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству», – йдеться у повідомленні.

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Рада зброярів повідомила, що не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку.

Президент повідомив, що вже зараз відомо про шістьох жертв і десятки поранених.

«Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби», – сказав він. 

Спершу про атаку повідомив засновник компанії-виробника First Contact в ефірі «Апострофу». ZN.UA пише, що захід заздалегідь анонсували, і хоча локацію не розголошували, з оголошення було зрозуміло, хто організатор.

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