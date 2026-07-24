Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві викрили поплічників Росії, які активували для окупантів понад 70 терміналів Starlink

Фігурантами виявилися безробітні, які шукали у Телеграм-каналах “легких заробітків”.

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань країни-агресора.

Про це повідомили у спецслужбі.

Фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку “легких заробітків”.

Реклама

Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів. Для безперешкодної реєстрації агенти “втемну” залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам “обходити” встановлені правила верифікації Starlink. У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами Starlink.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Кілька днів тому СБУ затримала трьох агентів РФ, які допомагали російським спецслужбам із незаконним оформленням терміналів Starlink для потреб окупаційних військ. Фігуранти діяли у Кіровоградській, Житомирській та Миколаївській областях. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies