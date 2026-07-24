У Києві викрили поплічників Росії, які активували для окупантів понад 70 терміналів Starlink

Фігурантами виявилися безробітні, які шукали у Телеграм-каналах “легких заробітків”.

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Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань країни-агресора.

Про це повідомили у спецслужбі.

Фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку “легких заробітків”.

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Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів. Для безперешкодної реєстрації агенти “втемну” залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам “обходити” встановлені правила верифікації Starlink. У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами Starlink.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.