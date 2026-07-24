ЦПД: на окупованих територіях росіяни масово привласнюють будинки мешканців

Йдеться про масштабне незаконне привласнення українського майна, яке може містити ознаки воєнних злочинів.

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На окупованих територіях України росіяни масштабують практики привласнення житла місцевого населення, прикриваючись псевдозаконами про “безгосподарне майно”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, на окупованій території Херсонщини загарбники готують до “націоналізації” одразу 1 172 житлові будинки. Формальний привід – власники не переоформили майно за російськими правилами.

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У Дніпрорудному у Запорізькій області людей змушували пройти перереєстрацію до 1 липня, однак зробити це фактично неможливо через штучні черги та обмежену роботу установ.

Окрім того, будь-які дії з нерухомістю блокують тим, хто не став на облік в окупаційних військкоматах. Аналогічні механізми Росія системно застосовує на Донеччині, Луганщині та в Криму.

Як наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, йдеться про масштабне незаконне привласнення українського майна, яке може містити ознаки воєнних злочинів.

У ЦПД додають, що експропріація житла на ТОТ – це частина свідомої політики Росії з витіснення місцевого українського населення та заміщення його приїжджими громадянами РФ.