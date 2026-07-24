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Росія здійснила одну з наймасштабніших спроб танкового прориву на Донеччині

Прикордонники зірвали цей ворожий штурм на Добропільському напрямку.

Росія здійснила одну з наймасштабніших спроб танкового прориву на Донеччині
Прикордонники зірвали танковий штурм
Фото: Скриншот з відео

Прикордонники заявили про зрив масштабного танкового штурму РФ на Добропільському напрямку. Про деталі розповіли у ДПСУ.

Це була одна з найбільших за останній час спроб танкового прориву. Як пояснили у Держприкордонслужбі, наступ вдалося зупинити завдяки діям підрозділу «Фенікс» у взаємодії із суміжними силами оборони.

Під час бою оборонці знищили 9 танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також, за їхніми даними, було ліквідовано кілька десятків російських військових.

«Уся броньована «велич» залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини», – додали прикордонники.

  • Вчора прикордонники вполювали «жирну ціль», успішно діяли також бійці підрозділу «Фенікс». Вони знищили російський «Бук-М3» в Донецькій області. Вартість зенітно-ракетної установки – 50 мільйонів доларів. У «Бук-М3» оборонці поцілили на марші. 
  • Також на Добропільському напрямку бійці Державної прикордонної служби «відмінусували» три одиниці ворожої артилерії. Під удар потрапили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град».
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