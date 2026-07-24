Росія здійснила одну з наймасштабніших спроб танкового прориву на Донеччині

Прикордонники зірвали цей ворожий штурм на Добропільському напрямку.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Прикордонники заявили про зрив масштабного танкового штурму РФ на Добропільському напрямку. Про деталі розповіли у ДПСУ.

Це була одна з найбільших за останній час спроб танкового прориву. Як пояснили у Держприкордонслужбі, наступ вдалося зупинити завдяки діям підрозділу «Фенікс» у взаємодії із суміжними силами оборони.

Під час бою оборонці знищили 9 танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також, за їхніми даними, було ліквідовано кілька десятків російських військових.

«Уся броньована «велич» залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини», – додали прикордонники.