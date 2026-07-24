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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема підліток.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець.

У с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років, а у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік. У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Золочів), вантажний автомобіль, приватний будинок (с. Максимівка), 3 приватні будинки, автомобіль (с. Козіївка), 2 приватні будинки (с. Калинове), квадроцикл (с. Сінне), автомобіль (с. Полкова Микитівка), будинок (с. Феськи).

У Куп’янському районі пошкоджено нежитлову будівлю у с. Мирне та будинок в сел. Великий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджено ферму (с. Бугаївка), вантажний автомобіль (с. Пригоже), 10 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Андріївка), поштове відділення, 10 автомобілів (м. Ізюм), гараж, 2 приватні будинки (с. Іванівка).

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Циркуни, сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Нова Козача), 2 приватні будинки (с. Безруки), 6 приватних будинків, господарчу споруду, складську будівлю, автомобіль (м. Дергачі);

У Лозівському районі пошкоджено електромережі в с. Артільне та майно ферми у с. Садове.

В с. Іванівка Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 207 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 400 людей.