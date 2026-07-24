Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема підліток.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець.
У с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років, а у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік. У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 7 БпЛА типу «Молнія»;
- 7 fpv-дронів;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Золочів), вантажний автомобіль, приватний будинок (с. Максимівка), 3 приватні будинки, автомобіль (с. Козіївка), 2 приватні будинки (с. Калинове), квадроцикл (с. Сінне), автомобіль (с. Полкова Микитівка), будинок (с. Феськи).
У Куп’янському районі пошкоджено нежитлову будівлю у с. Мирне та будинок в сел. Великий Бурлук.
В Ізюмському районі пошкоджено ферму (с. Бугаївка), вантажний автомобіль (с. Пригоже), 10 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Андріївка), поштове відділення, 10 автомобілів (м. Ізюм), гараж, 2 приватні будинки (с. Іванівка).
У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Циркуни, сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Нова Козача), 2 приватні будинки (с. Безруки), 6 приватних будинків, господарчу споруду, складську будівлю, автомобіль (м. Дергачі);
У Лозівському районі пошкоджено електромережі в с. Артільне та майно ферми у с. Садове.
В с. Іванівка Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 207 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 400 людей.