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Вчора від російських ударів постраждали девʼятеро мешканців Харківщини, зокрема підліток

Росія била по 20 населених пунктах області. 

Вчора від російських ударів постраждали девʼятеро мешканців Харківщини, зокрема підліток
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема підліток. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець. 

У с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років, а у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік. У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 7 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Золочів), вантажний автомобіль, приватний будинок (с. Максимівка), 3 приватні будинки, автомобіль (с. Козіївка), 2 приватні будинки (с. Калинове), квадроцикл (с. Сінне), автомобіль (с. Полкова Микитівка), будинок (с. Феськи).

У Куп’янському районі пошкоджено нежитлову будівлю у с. Мирне та будинок в сел. Великий Бурлук. 

В Ізюмському районі пошкоджено ферму (с. Бугаївка), вантажний автомобіль (с. Пригоже), 10 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Андріївка), поштове відділення, 10 автомобілів (м. Ізюм), гараж, 2 приватні будинки (с. Іванівка). 

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Циркуни, сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Нова Козача), 2 приватні будинки (с. Безруки), 6 приватних будинків, господарчу споруду, складську будівлю, автомобіль (м. Дергачі); 

У Лозівському районі пошкоджено електромережі в с. Артільне та майно ферми у с. Садове. 

В с. Іванівка Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 207 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 400 людей.

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