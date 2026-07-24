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Росіяни за ніч десять разів били по Дніпропетровській області

Минулося без поранених. 

Росіяни за ніч десять разів били по Дніпропетровській області
Олександр Ганжа
Фото: Олександр Ганжа/Фейсбук

Протягом ночі Росія 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. За інформацією голови ОВА Олександра Ганжі, минулося без поранених.

В Нікопольському районі під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені заправка, багатоквартирний будинок та приватні оселі. 

«У Криворізькому районі росіяни били по Новопільській громаді. Сталася пожежа», – йдеться у повідомленні. 

За минулу добу Росія вбила в Дніпропетровській області трьох людей і ще понад 30 поранила. В ОВА розповіли, що 29 потерпілих – це люди в Павлограді. Там же загинули троє людей. Росія вдруге застосувала по місту КАБи, поцілила по харчовому підприємству. 

Ще двоє людей постраждали в Нікопольському районі – 41-річний чоловік та 47-річна жінка. 

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