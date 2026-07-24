БПЛА атакували склад Wildberries у Сімферополі

У ніч на 24 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших населених пунктах півострова.

Один з ключових ударів було завдано по логістичному центру маркетплейсу Wildberries у Сімферополі. Там зайнялась масштабна пожежа. Компанія у соцмережах підтвердила евакуацію співробітників.

За останній тиждень Сили оборони України цілеспрямовано працювали ударними БПЛА по складах Wildberries, оскільки реселер займається реалізацією товарів подвійного призначення. Експерти стверджують, що ці атаки можуть обмежено впливати на забезпечення російської армії, але відчутно збільшують для росіян ціну війни. Завдяки обстрілам логістичних центрів вдалося знищити товарів на сотні мільярдів рублів.