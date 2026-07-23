Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
ГоловнаСуспільствоВійна

З прифронтової Нікопольщини вдалось евакуювати ще двох жінок

Людям дедалі важче було залишатися в своїх домівках через постійні ворожі обстріли.

З прифронтової Нікопольщини вдалось евакуювати ще двох жінок
Евакуація з Нікополя
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Екіпаж Національної поліції «Білі янголи» спільно з волонтерами евакуювали двох жінок з прифронтової Нікопольщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Серед евакуйованих, 72-річна мешканка Покровської сільської громади, яка отримала перелом шийки стегна та перебувала на лікуванні в одній із лікарень Нікополя. Через те, що лікарня періодично потрапляє під ворожі обстріли, жінка вирішила евакуюватись. Жінку доправили до більш безпечного місця для подальшого лікування.

Також вдалося врятувати з-під постійних обстрілів 68-річну мешканку Нікополя. 

"Під час ворожих атак їй стає важко дихати, а страх лише посилюється. Постійні вибухи, небезпека на дорогах та обстріли маршрутів виїзду не дозволяли жінці самостійно залишити місто. Наразі Тетяна Якимівна перебуває у доньки. За її словами, хоча б до кінця літа вона планує залишитися подалі від лінії фронту, а вже згодом вирішуватиме, чи буде можливість повернутися додому", - повідомили в поліції.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies