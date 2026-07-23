З прифронтової Нікопольщини вдалось евакуювати ще двох жінок

Людям дедалі важче було залишатися в своїх домівках через постійні ворожі обстріли.

Екіпаж Національної поліції «Білі янголи» спільно з волонтерами евакуювали двох жінок з прифронтової Нікопольщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Серед евакуйованих, 72-річна мешканка Покровської сільської громади, яка отримала перелом шийки стегна та перебувала на лікуванні в одній із лікарень Нікополя. Через те, що лікарня періодично потрапляє під ворожі обстріли, жінка вирішила евакуюватись. Жінку доправили до більш безпечного місця для подальшого лікування.

Також вдалося врятувати з-під постійних обстрілів 68-річну мешканку Нікополя.

"Під час ворожих атак їй стає важко дихати, а страх лише посилюється. Постійні вибухи, небезпека на дорогах та обстріли маршрутів виїзду не дозволяли жінці самостійно залишити місто. Наразі Тетяна Якимівна перебуває у доньки. За її словами, хоча б до кінця літа вона планує залишитися подалі від лінії фронту, а вже згодом вирішуватиме, чи буде можливість повернутися додому", - повідомили в поліції.