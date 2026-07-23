З прифронтової Нікопольщини вдалось евакуювати ще двох жінок

Екіпаж Національної поліції «Білі янголи» спільно з волонтерами евакуювали двох жінок з прифронтової Нікопольщини.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Серед евакуйованих, 72-річна мешканка Покровської сільської громади, яка отримала перелом шийки стегна та перебувала на лікуванні в одній із лікарень Нікополя. Через те, що лікарня періодично потрапляє під ворожі обстріли, жінка вирішила евакуюватись. Жінку доправили до більш безпечного місця для подальшого лікування.
Також вдалося врятувати з-під постійних обстрілів 68-річну мешканку Нікополя.
"Під час ворожих атак їй стає важко дихати, а страх лише посилюється. Постійні вибухи, небезпека на дорогах та обстріли маршрутів виїзду не дозволяли жінці самостійно залишити місто. Наразі Тетяна Якимівна перебуває у доньки. За її словами, хоча б до кінця літа вона планує залишитися подалі від лінії фронту, а вже згодом вирішуватиме, чи буде можливість повернутися додому", - повідомили в поліції.
- Російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень. Серед постраждалих – дитина.