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Генштаб підтвердив ураження танкера у Чорному морі і понтонної переправи окупантів

Також Сили оборони вдарили по району зосередження живої сили окупантів у Горлівці Донецької області.

Генштаб підтвердив ураження танкера у Чорному морі і понтонної переправи окупантів
ураження російських цілей
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 23 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей росіян.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, уразили один танкер в акваторії Чорного моря.

«Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації», - пояснив Генштаб.

Серед інших втрат росіян - понтонна переправа в районі Новоекономічного Донецької області, яку ворог використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів, район зосередження живої сили окупантів у Горлівці Донецької області.

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