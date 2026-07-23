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Defense Tech

Суд повернув компанії Vyriy Industries 32 млн грн, які вилучило ДБР

Печерський районний суд Києва 22 липня відмовив ДБР у накладенні арешту на вилучені під час обшуків кошти

Суд повернув компанії Vyriy Industries 32 млн грн, які вилучило ДБР
Український виробник FPV-дронів «Vyriy drone»
Фото: Vyriy Drones

В оборонній компанії Vyriy Industries повідомили, що вилучені під час обшуку Державним бюро розслідувань кошти вдалося повернути через суд, повідомили на сторінці компанії.

Мова про понад 32 млн грн готівки, які, як зазначає виробник, передбачені зокрема на зарплати працівникам. 

Відомо, що Печерський районний суд Києва 22 липня відмовив ДБР у накладенні арешту на вилучені під час обшуків кошти після того, як адвокати компанії подали документи щодо призначення вилучених коштів. 

“Ми не змінили своєї оцінки подій першого дня. Але ми також бачимо, що надалі правоохоронні органи почали діяти в межах закону. Для мене це дуже важливий сигнал. Це означає, що в Україні працює громадянське суспільство: коли люди відкрито говорять про проблему, держава готова чути й виправляти свої дії”, – сказав Бабенко.

  • 7 липня ДБР провело слідчі дії у виробника дронів Vyriy Industries, звинувачуючи виробника дронів у завищенні цін.
  • Того ж вечора Олексій Бабенко дав пресконференцію, де повідомив, що обшуки пройшли у понад 40 локаціях, а компанія виступає свідком.
  • Докладніше читайте в текстовому варіанті виступу Бабенка.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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