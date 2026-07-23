На Харківщині росіяни намагаються прорватися на нових ділянках кордону

Російська армія намагається розширити територію активних бойових дій на півночі Харківської області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Також окупанти пробують здійснити прориви на нових ділянках. Йдеться про Південно-Слобожанський напрямок, в смузі оборони прикордонної бригади «Гарт».

«Після того як останніми тижнями під час штурмових дій вони (росіяни – ред.) зазнали великих втрат, зараз розпочали спроби прориву на нових ділянках», – розповіли прикордонники.

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Зокрема малі піхотні групи росіян здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне. Він розташований поруч з державним кордоном України. У ДПСУ запевнили, що фіксують пересування росіян, а також знищують особовий склад та техніку – не лише на українській, а й на ворожій території.

Вчора речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що Росія посилила наступ на Куп’янському напрямку. Завдання росіян – продемонструвати будь-який успіх під час літньої кампанії. Наразі це в них виходить погано.

Інтенсивні бої тривають і біля Вовчанська: окупантам не вдається захопити місто. Росіяни вводять додаткові резерви, проте у них проблеми з логістикою та забезпеченням.