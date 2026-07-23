Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сьогодні перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Візит ірландця розпочався зі вшанування пам’яті наших загиблих воїнів.

“Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до Українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми”, – зазначив Зеленський.

Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.