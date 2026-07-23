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Прем’єр-міністр Ірландії перебуває з візитом у Києві

Мікхол Мартін розпочав візит зі вшанування пам’яті наших загиблих воїнів. 

Прем’єр-міністр Ірландії перебуває з візитом у Києві
​Мікхол Мартін та Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сьогодні перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Візит ірландця розпочався зі вшанування пам’яті наших загиблих воїнів. 

“Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до Українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми”, – зазначив Зеленський.

Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

  • 1 липня у Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського, Мікхола Мартіна та президента Європейської ради Антоніу Кошти.
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