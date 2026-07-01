У Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Антоніу Кошти та Прем’єр-міністра Ірландії Мікхола Мартіна.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
Глава держави привітав Ірландію з початком головування та наголосив на очікуванні відчутного прогресу у переговорах щодо вступу України до ЄС.
За словами Володимира Зеленського, після відкриття першого переговорного кластера важливо якнайшвидше перейти до відкриття решти п’яти кластерів одночасно для України та Молдови.
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Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки, необхідні для прискорення процесу євроінтеграції України та наближення до повноправного членства в Європейському Союзі.
Окремо йшлося про пріоритети українського порядку денного під час головування Ірландії. Серед ключових питань – продовження підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.
Також сторони скоординували позиції щодо співпраці з міжнародними партнерами та узгодили графік подальших контактів на найвищому рівні.