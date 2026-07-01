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Зеленський про висунення обвинувачень українцю в підриві «Північних потоків»: деталей не бачили, коментувати рано

Він очікує, що українські і німецькі відповідні органи сконтактують з цього питання. 

Зеленський про висунення обвинувачень українцю в підриві «Північних потоків»: деталей не бачили, коментувати рано
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Україна не отримувала офіційних повідомлень від Німеччини про висунення обвинувачень її громадянину за підрив «Північних потоків». Усі деталі процесу наразі невідомі, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в Євросоюзі. 

Він додав, що для обміну інформацією про цю справу повинні контактувати відповідні українські і німецькі органи. Поки що говорити про щось зарано.

«Ми не знаємо зарах всіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн, я думаю, що вони з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможе реагувати. Поки що зарано говорити», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Сьогодні стало відомо, що громадянину України висунули обвинувачення в причетності до серії вибухів на газопроводах в Балтійському морі, що сталися в 2022 році. Ними до повномасштабної війни російський газ постачали до Європи.

Офіційно Україна тоді заперечувала свою причетність до підривів. 

Преса називає обвинуваченого як Сергій К., передає Deutsche Welle. Відомо, що йому 50 років, і це «військовий із Києва». Йому закидають участь у команді з семи людей, яка провела підриви. 

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