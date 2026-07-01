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Сі Цзіньпін пообіцяв модернізувати армію Китаю і викорінити корупцію у Комуністичній партії

Китайський лідер знову підтвердив намір Пекіна встановити контроль над Тайванем.

Сі Цзіньпін пообіцяв модернізувати армію Китаю і викорінити корупцію у Комуністичній партії
КНР святкує 105-ту річницю заснування Комуністичної партії Китаю
Фото: EPA/UPG

Президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв зміцнити та модернізувати армію, а також викорінити корупцію у керівній Комуністичній партії.

Про це йшлося в його виступі перед політичними та військовими лідерами, а також членами Комуністичної партії Китаю, пише France24.

Зустріч відбулася у Великому залі народних зборів на честь 105-ї річниці заснування партії.

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Сі наголосив на важливості “сильної армії”, однак аналітики ставлять під сумнів здатність Збройних сил Китаю ефективно захищатися після того, як масштабна антикорупційна кампанія Сі знищила їх керівництво. За останні три роки двоє міністрів оборони позбавилися своїх посад

Центральна військова комісія (ЦВК) – найвищий військовий орган Китаю, який колись налічував сім членів, – скоротилася до самого Сі та ще одного генерала. У травні державні ЗМІ повідомили, що ЦВК опублікувала нові заходи, які “встановлять залізні правила для жорсткої освіти, жорсткого управління та жорсткого нагляду за вищими військовими кадрами".

Сі Цзіньпін також знову підтвердив намір Китаю встановити контроль над Тайванем – самоврядним островом, який Пекін вважає своєю територією.

“Вирішення тайванського питання та досягнення повного об'єднання батьківщини є непохитною історичною місією нашої партії та спільним прагненням усього китайського народу”, – сказав він.

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Сі закликав свою країну “протистояти втручанню зовнішніх сил”, не називаючи жодних конкретних країн.

  • Комуністична партія Китаю була заснована 1 липня 1921 року та станом на кінець 2025 року мала понад 101 мільйон членів, повідомляє державне інформаційне агентство “Сіньхуа”.
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